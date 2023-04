Sudan: Emirati esprimono preoccupazione e invitano alla calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno invitato tutte le parti interessate in Sudan a esercitare moderazione, ridurre l'escalation e a lavorare per porre fine alla crisi attraverso il dialogo. L'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Khartum sta seguendo con grande preoccupazione gli sviluppi in Sudan e ha ribadito la posizione degli Emirati Arabi Uniti sull'importanza della riduzione dell'escalation e sta lavorando per trovare una soluzione pacifica alla crisi tra le parti interessate, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”. Inoltre, l'ambasciata sottolinea l'importanza degli sforzi volti a sostenere il processo politico e raggiungere il consenso nazionale verso la formazione di un governo. (Res)