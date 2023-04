© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 18 aprile, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia.(Com)