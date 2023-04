Spagna: Iglesias (Podemos) tende una mano a Diaz, preservare unità della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che Unidas Podemos continui a tendere la mano verso i suoi alleati per garantire un’unità fra le forze di sinistra spagnole. È quanto affermato dall’ex segretario generale di Podemos, Pablo Iglesias, a Saragozza, dove si sta celebrando la Festa di Primavera della forza politica di sinistra spagnola, un appuntamento che quest’anno precede l’avvio della campagna elettorale in vista delle consultazioni comunali e regionali del prossimo 28 maggio. "Questa formazione politica deve continuare a difendere uno dei suoi più importanti elementi di identità: la difesa dell'unità. Non è sempre semplice o facile", ha detto Iglesias. “Quando ti insultano, ti sminuiscono, quando tutti i cannoni mediatici del potere costruiscono una storia offensiva, capisco il sentimento di tanti colleghi che chiedono rispetto”, ha aggiunto Iglesias, rivolgendo una critica evidente a Yolanda Diaz e alla sua piattaforma Sumar, la nuova forza di sinistra con cui Podemos sta faticosamente cercando di stringere un’alleanza elettorale. (segue) (Spm)