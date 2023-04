Spagna: Iglesias (Podemos) tende una mano a Diaz, preservare unità della sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Iglesias, l'unità è "molto più importante della dignità di tutta questa militanza" perché è prioritario raggiungere quell'obiettivo per cercare di fermare "un processo di involuzione democratica in Europa che ha a che fare con le dinamiche del regime di guerra (in Ucraina) e del peso crescente della Nato nelle decisioni politiche del continente". Nel suo intervento, Iglesias ha avvertito che si sta vivendo "l'ennesimo tentativo di uccidere Podemos e farci sparire", uno scenario che priverebbe la società spagnola di una voce sincera. (Spm)