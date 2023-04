© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda familiare italiana Monini ha partecipato per la prima volta alla China International Consumer Products Expo (CICPE), mentre il gruppo thailandese Charoen Pokphand ha partecipato all'evento per 3 anni consecutivi. Colpiti dalla piattaforma e dal potenziale del mercato cinese, entrambi non vedono l'ora della quarta edizione. (Xin)