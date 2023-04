© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fiera internazionale dei prodotti di consumo nell'Hainan cinese ha fornito una piattaforma per l'ingresso nel mercato cinese di cibi e bevande da tutto il mondo.Unitevi a Zhang Li di Xinhua per un tour che vi aprirà gli occhi e vi farà venire l'acquolina in bocca. Buon appetito! (Xin)