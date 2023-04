Sudan: Al Burhan e Dagalo si contendono il potere, in corso duri scontri a Khartum (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo le diplomazie internazionali si mobilitano per convincere le parti a fermare le ostilità. Appelli in tal senso sono giunti dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dai ministeri degli Esteri di Russia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, dalla Lega araba e dall’inviato delle Nazioni Unite Volker Perthes, che ha detto di essere in contatto con entrambe le parti in causa. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha affermato di seguire gli sviluppi in collegamento con l’ambasciatore d’Italia a Khartum, Michele Tommasi. La situazione è tesa, ha scritto su Twitter, ma gli italiani "stanno bene" e sono in stretto contatto con l'ambasciata. "Il nostro invito - ha aggiunto - è quello di non abbandonare le proprie abitazioni". (segue) (Res)