Sudan: Al Burhan e Dagalo si contendono il potere, in corso duri scontri a Khartum (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Sudan è precipitata dopo giorni di fortissime tensioni. Il protagonista della crisi è senz’altro Dagalo, detto “Hemetti”, personalità vicina a sauditi e russi e considerato il vero “uomo forte” del Paese dopo la destituzione del presidente Omar al Bashir. Proveniente da un clan arabo ciadiano della tribù Rizeigat, allo scoppio delle guerra nel Darfur, nel 2003, Dagalo assunse il comando delle famigerate milizie Janjaweed (“demoni a cavallo”), che si resero responsabili di efferati crimini di guerra e contro l’umanità, e divenne capo delle Rsf dal 2013, anno in cui furono istituite nell’ambito di una ristrutturazione delle ex milizie Janjaweed. Inquadrate sotto il comando del Servizio nazionale di intelligence e sicurezza (Niss), le Rsf dispongono attualmente di oltre 100 mila uomini schierati nelle basi di tutto il Paese, impiegati ufficialmente per il contrasto delle attività di contrabbando e di traffico di esseri umani al confine con la Libia. (segue) (Res)