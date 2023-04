Emirati-Brasile: al via la visita del presidente Lula ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, è arrivato oggi negli Emirati Arabi Uniti per una visita ufficiale su invito del presidente del Paese del Golfo, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Accompagnato dalla moglie, Rosangela Lula da Silva, il capo dello Stato sudamericano è stato ricevuto da Suhail Al Mazrouei, ministro dell'Energia e delle Infrastrutture, e da numerosi altri funzionari, ha affermato l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Si tratta della seconda visita per il leader carioca dopo quella del dicembre 2003, quando Lula aveva incontrato l'allora presidente degli Emirati, lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, considerato il padre fondatore della nazione. Durante l'incontro di vent'anni fa, i due leader avevano discusso i modi per migliorare la cooperazione bilaterale, principalmente nelle aree commerciale ed economica. Oggi, la visita di Lula va a cementare i 49 anni di relazioni diplomatiche e un partenariato strategico attivo in molti settori chiave. (segue) (Res)