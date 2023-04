Emirati-Brasile: al via la visita del presidente Lula ad Abu Dhabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è un partner prioritario per gli Emirati Arabi Uniti, in particolare nel quadro della strategia di Abu Dhabi per far migliorare le sue relazioni con i Paesi dell'America Latina. Allo stesso modo, il Brasile è interessato a rafforzare le relazioni con gli Emirati Arabi Uniti in particolare per aumentare gli scambi commerciali e culturali. Secondo l’agenzia di stampa “Wam”, gli Emirati posso fungere da hub commerciale per il Brasile, grazie alla sua economia flessibile e diversificata e ai solidi legami regionali e internazionali. I due Paesi, inoltre, hanno firmato un'ampia gamma di accordi e memorandum d'intesa nei settori della difesa, del commercio, delle dogane, della tecnologia e dell'innovazione e della conservazione della biodiversità. (segue) (Res)