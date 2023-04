Emirati-Brasile: al via la visita del presidente Lula ad Abu Dhabi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti sono peraltro il secondo partner commerciale del Brasile in Medio Oriente e il valore totale del commercio non petrolifero ha totalizzato oltre 4 miliardi di dollari nel 2022, una crescita del 32 per cento rispetto al 2021. Lo scambio commerciale tra i due paesi negli ultimi dieci anni (2013-2022) è aumentato del 43,6 per cento, da 2,81 miliardi di dollari nel 2013 a 4,038 miliardi di dollari dello scorso anno, per un ammontare complessivo d 30,257 miliardi di dollari in 10 anni. Il commercio bilaterale complessivo nel 2022 è salito a 5,7 miliardi di dollari, un aumento del 74 per cento rispetto al 2021. L'agroalimentare rappresenta quasi il 60 per cento delle esportazioni brasiliane negli Emirati Arabi Uniti. Emirates Global Aluminium, Aabar Investments, Mubadala Development Company, Abu Dhabi Investment Fund, Etihad Airways, Emirates Airlines, DP World e Drydocks World sono tra le principali società emiratine che investono in Brasile. I settori di investimento più importanti per gli investimenti degli Emirati in Brasile sono il commercio all'ingrosso e al dettaglio, la riparazione di autoveicoli e motocicli, l'edilizia, il settore immobiliare, i servizi finanziari, le assicurazioni, l'informazione e le comunicazioni. (Res)