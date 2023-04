Municipio Roma XV: presidente, accordo con Comune di Formello per sviluppo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato questa mattina tra il Municipio Roma XV, il Comune di Formello, il Rotary Club Roma Olgiata Veio, il Rotaract Club Roma Olgiata Tevere e il Corpo Italiano di San Lazzaro-Gruppo Civitas Romae, con la collaborazione dell'Ente Regionale Parco di Veio, l'accordo che punta alla realizzazione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo del territorio e per una programmazione più ampia in favore del cittadino e dei tanti pellegrini che ogni anno attraversano il quadrante nord di Roma e il Comune di Formello lungo la Via Francigena. Lo comunica in una nota il Municipio Roma XV. Lo scopo del documento, dal nome "Ritorno a Veio", è quello di sviluppare progetti di servizio in favore del territorio; tutelare, valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio naturalistico, archeologico e artistico di tutto il quadrante nord e dei Comuni limitrofi; promuovere iniziative condivise a scopo sociale. (segue) (Com)