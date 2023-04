Corno d'Africa: premier Etiopia, con Meloni concordati investimenti italiani nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato "fruttuoso" il vertice trilaterale di oggi ad Addis Abeba con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud, durante il quale sono stati concordati impegni per investimenti delle compagnie private italiane nella regione del Corno d'Africa. Lo ha scritto su Twitter il premier etiope Abiy Ahmed. Le parti, ha spiegato il capo del governo di Addis Abeba, hanno condiviso l'impegno a rafforzare i rispettivi partenariati e a favorire investimenti nello sviluppo infrastrutturale. Parole che fanno eco a quelle della presidenza somala, cha ha definito il vertice "un grande successo", con al centro "questioni cruciali in materia di sicurezza, commercio, economia e investimenti". "Gli scambi - scrive Villa Somalia - sono stati caratterizzati da uno spirito cooperazione e da sforzi congiunti a beneficio di tutti". Durante i colloqui, Mohamud ha sottolineato come l'obiettivo primario del governo federale di Mogadiscio sia di "ricostruire la sicurezza, una componente cruciale della prosperità della Somalia e della stabilità regionale e internazionale". Il presidente somalo ha anche riconosciuto "il valore delle forti relazioni tra i tre Paesi". (Res)