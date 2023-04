Fd'I: Malan, solidarietà e vicinanza per assalto Mestre, da tutte forze politiche arrivi condanna unanime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome di tutti i senatori del gruppo "desidero rivolgere solidarietà e vicinanza ai dirigenti e militanti di Fratelli d'Italia di Mestre per il vile assalto compiuto questa notte che ha causato gravi danni oltre alle scritte contenenti minacce di morte. Mi auguro che le Forze dell'ordine riescano rapidamente ad accertare i responsabili di quanto accaduto assicurandoli alla giustizia". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "Non è possibile - prosegue - fare a meno di notare che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia da tempo sono oggetto di campagne intimidatorie fatte di minacce, insulti e atti di vandalismo. È ben chiaro che tutto ciò rafforza la nostra determinazione nel servire l'Italia ma è certamente pericoloso un clima di questo tipo. I fatti di Primavalle di cinquant'anni fa dicono che dall'intimidazione si può arrivare alla strage. L'auspicio è che da parte di tutti ci sia l'impegno perché il confronto politico resti nel campo delle regole democratiche e del dibattito di idee, per quanto talora aspro. Su quanto accaduto stanotte a Mestre mi auguro ci sia una condanna ferma ed unanime di tutte le forze politiche".(Rin)