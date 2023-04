Sudan: Borrell condanna violenze, parti si impegnino in immediata cessazione ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue condanna fermamente lo scoppio della violenza tra le forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido in corso da questa mattina in Sudan. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell in una nota diramata dal Servizio europeo per l'azione esterna. “L'Ue esorta tutte le parti a dar prova di leadership e ad impegnarsi per un'immediata cessazione delle ostilità. In questo momento critico, la priorità dovrebbe essere data a silenziare le armi, all'allentamento della situazione e alla risoluzione delle divergenze attraverso il dialogo”, ha detto Borrell. “Negli ultimi mesi, le parti sudanesi, tra cui Forze armate sudanesi e Forze di supporto rapido, hanno compiuto enormi sforzi per riportare il Paese sulla via della democrazia, concordando l'accordo quadro, aprendo la strada a un governo a guida civile”, ha proseguito Borrell. “L'evento di oggi mette a repentaglio questi importanti guadagni. L'UE continuerà a coordinarsi strettamente con i partner regionali e internazionali per promuovere il percorso verso un accordo politico che porti pace, stabilità e sviluppo economico. I sudanesi non meritano di meno”, ha concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)