Sudan: appello dell'ex premier Hamdok, non c'è vittoria sulla pelle della popolazione

- Non può esserci vittoria sulla pelle del popolo sudanese. Così l'ex premier Abdalla Hamdok in un appello video rivolto attraverso i suoi canali social al presidente del Consiglio supremo di transizione, Abdel Fattah Al Burhan, e al suo vice Mohamed Hamdan Dagalo, a capo dei paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) e legato al gruppo privato russo Wagner, perché pongano fine immediatamente ai combattimenti in corso a Khartum e in altre città del Sudan. "Il proiettile, quando esce dall'arma, non fa differenza tra aggressore e aggredito, e le vittime sono tutte sudanesi. Chiedo ad Al Burhan, ai comandanti dell'esercito e ai leader delle Rsf di fermare immediatamente le violenze e di ascoltare la voce della ragione. Non c'è vittoria sulla pelle della gente", ha affermato Hamdok. L'ex premier ha anche invitato la comunità internazionale a "fare la propria parte per calmare le parti e risolvere la disputa". (Res)