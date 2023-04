Sudan: capo del governo Al Burhan, tutte le strutture strategiche sotto controllo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In realtà, i poteri delle milizie di Dagalo e dei suoi uomini vanno ben oltre tali mansioni. Nel novembre 2017, ad esempio, Dagalo ha utilizzato i suoi uomini per assumere il controllo delle miniere d’oro nella regione del Darfur, cosa che lo ha portato a diventare una delle persone più ricche del Sudan. Suo fratello Abdul Rahim, numero due delle Rsf, dirige la società Al Junaid (o Al Gunade), coinvolta nell’estrazione e nel commercio dell’oro in Sudan. Le milizie paramilitari fedeli a Dagalo sono inoltre responsabili della cruenta repressione delle proteste scoppiate prima della deposizione di Bashir, avvenuta nell’aprile 2019, e in seguito dopo il golpe dell’ottobre 2021 per chiedere il ripristino di un governo a guida civile. (segue) (Res)