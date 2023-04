Sudan: capo del governo Al Burhan, tutte le strutture strategiche sotto controllo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur avendo preso parte al colpo di Stato dell’ottobre 2021, che sancì la fine del governo di transizione a guida civile di Abdallah Hamdok, da allora ne ha preso le distanze e nel febbraio scorso lo ha definito un “errore”. Una dichiarazione che aveva evidenziato una una crescente spaccatura tra lui e il capo del Consiglio sovrano di transizione, nonché capo dell’esercito, Abdel Fattah al Burhan. Le divergenze, ormai degenerate in scontro aperto, erano ben evidenti già da diverse settimane, soprattutto in relazione alla gestione della sicurezza nel Paese in vista della formazione di un governo civile. Il tasto dolente, in particolare, è quello relativo all’integrazione delle Rsf nell’esercito regolare. In base alla tempistica dettata nei precedenti accordi le parti avrebbero dovuto annunciare l’11 aprile un nuovo primo ministro ed altri membri del futuro governo civile, e prima ancora firmare un’intesa finale per la transizione fra l’1 e il 6 aprile. Ora la situazione sembra essere del tutto precipitata e l’ombra di un nuovo golpe – questa volta orchestrato in prima persona da Dagalo – si fa sempre più concreta, con prospettive estremamente incerte in un Paese strategico per lo scacchiere geopolitico internazionale. (Res)