Reddito cittadinanza: Cgil, non è questa la strada giusta

- Da quando apprendiamo dalla stampa sono pronte nuove misure di contrasto alla povertà che sostituiranno il Reddito di cittadinanza. Aspettiamo di esaminare i testi, ma esprimiamo già forti perplessità sia di merito che di metodo: non è questa la strada giusta. Lo afferma la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi. "Innanzitutto - sottolinea la dirigente sindacale - si divide in due la platea della popolazione in condizione di povertà, distinguendo tra nuclei con minori, disabili e persone over 60 anni, e tutti gli altri con persone ritenute 'occupabili'. Si passa, quindi, da uno strumento universale di contrasto alla povertà a una misura categoriale che prevede percorsi, importi economici, durata dei trattamenti e presa in carico distinti a prescindere dalla reale condizione di povertà e di disagio dei nuclei familiari e delle persone che li compongono". (segue) (Rin)