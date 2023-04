Reddito cittadinanza: Cgil, non è questa la strada giusta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Barbaresi, "è una scelta che sottende a un'idea di fondo di povertà come colpa del singolo anziché un problema collettivo da affrontare con la presa in carico complessiva per contrastare e prevenire disagio, povertà e rischio di esclusione". "La rimodulazione delle soglie Isee - aggiunge la segretaria confederale - farebbe prevedere un'inevitabile riduzione della platea dei beneficiari quando invece servirebbe tener conto dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita registrato negli ultimi mesi per adeguare soglie e benefici". "Rileviamo criticità anche sul metodo visto che il Governo non ha ancora avviato nessun confronto con le Organizzazioni sindacali né con l'Alleanza contro la Povertà. Se i provvedimenti istitutivi di nuove misure dovessero essere adottati senza nessun confronto o interlocuzione - conclude Barbaresi - sarebbe un fatto davvero grave". (Rin)