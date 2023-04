Sudan: ministero degli Esteri libico pronto a evacuare cittadini da Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari Esteri del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia ha predisposto per un piano per evacuare i cittadini libici dal Sudan se la situazione della sicurezza dovesse peggiorare. In una nota diffusa sui propri canali social in lingua araba, il dicastero ha invitato i libici residenti nella capitale del Sudan, Khartum, ad esercitare la massima cautela dopo gli scontri a fuoco esplosi a Khartum, dove una forza militare ha tentato di prendere il potere. Il ministro degli Esteri, Najla el Mangoush, ha formato una squadra per seguire la situazione, in coordinamento con il primo ministro, Abdulhamid Dabiaba.(Res)