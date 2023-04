Agroalimentare: assessore Beduschi, roccoli monumento a nostra identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I roccoli sono un monumento alla nostra identità. Luoghi iconici che da secoli caratterizzano il paesaggio bergamasco e bresciano, identificando cultura e tradizioni come quella venatoria. Un patrimonio architettonico e ambientale che Regione Lombardia intende continuare a preservare, non a caso intervenendo anche economicamente per assicurare interventi di recupero e conservazione". Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, intervenendo questa mattina a Bergamo in occasione del convegno "Roccoli: le cattedrali verdi d'Europa". "Ringrazio l'on. Pietro Fiocchi - ha aggiunto l'assessore Beduschi- per avere organizzato un momento di riflessione proprio nell'anno in cui Bergamo e Brescia sono le nostre Capitali della Cultura. "Perché fare cultura significa anche difendere i roccoli, contro pregiudizi e tentativi di far cadere nell'oblio un pezzo della nostra storia" ha concluso.(Com)