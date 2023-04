Regno Unito: sondaggi, gli elettori indecisi propendono per Sunak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di tre settimane da una nuova tornata di elezioni amministrative in Regno Unito gli indecisi rappresentano la terza forza in campo con il 16 per cento. E’ quanto emerge da alcuni sondaggi commissionati dal quotidiano “The Times”. Queste elezioni potrebbero non essere più viste come il momento decisivo per la premiership di Rishi Sunak, ma sono considerate molto importanti in quanto potrebbero essere l’unico test per sondare il sentimento dei cittadini prima delle elezioni generali che non potranno svolgersi oltre il 28 gennaio del 2025. Dalle rilevazioni emerge come quasi un terzo di tutti gli elettori o non sa come voterà o afferma che non si recherà alle urne. A dimostrazione di questa tendenza, un sondaggio mostra che se domani si dovessero tenere le elezioni, l'opzione “non so” sarebbe il terzo partito del Regno Unito con il 16 per cento dei voti, il 2 per cento dietro i conservatori. (segue) (Rel)