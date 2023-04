Regno Unito: sondaggi, gli elettori indecisi propendono per Sunak (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, secondo la maggioranza degli analisti politici, questo bacino di voti potrebbe rappresentare una grande opportunità per Sunak e, al contempo, una grande minaccia alle speranze di Keir Starmer, leader del Partito laborista di poter contare su una larga maggioranza in vista delle elezioni politiche. Alla domanda su chi sarebbe il miglior primo ministro, un’indagine condotta da YouGov mostra che il 21 per cento sostiene Sunak mentre l'8 per cento si esprime a favore di Starmer. Inoltre, si registra come ci siano quasi quattro volte più probabilità che gli indecisi possano fidarsi di Sunak e dei conservatori per gestire l'economia piuttosto che dei laboristi. (Rel)