Berlusconi: legale, il più assoluto sdegno per accuse infondate (2)

21 luglio 2021

- “Devo poi rilevare – continua Perroni – che tutto questo avviene perché la stampa ha in mano documenti che non potrebbero circolare in quanto coperti da segreto istruttorio, senza che peraltro la magistratura si attivi in modo deciso per mettere fine a una fuga di notizie che va avanti da troppo tempo. A tal proposito, ci riserviamo di adire tutte le competenti sedi giudiziarie contro questo uso indegno di informazioni riservate. Va poi detto che questa fuga di notizie e il clamore mediatico che ne consegue sono ancor più intollerabili - e lo dico in questo caso non solo da avvocato di Silvio Berlusconi, ma anche da cittadino - perché si verificano proprio nei giorni in cui il Presidente è ricoverato e sta combattendo una battaglia molto delicata. Quanto dovremo continuare a tollerare un sistema in cui i processi si fanno prima sui giornali che nei tribunali, in violazione della legge e senza alcun rispetto per le persone?”. (Rin)