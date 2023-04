Sudan: Tajani in contatto con ambasciatore a Khartum, situazione tesa ma italiani stanno bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Sudan è "tesa", ma gli italiani "stanno bene" e sono in stretto collegamento con l'ambasciata a Khartum. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, affermando di seguire gli sviluppi in corso in collegamento telefonico da Tokyo con l'ambasciatore Michele Tommasi. "Il nostro invito - ha aggiunto - è quello di non abbandonare le proprie abitazioni". (Res)