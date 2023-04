Roma: Morassut (Pd), Gualtieri che gioca a carte è gesto antistress, non compromette suo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, giocava a tresette durante una seduta dell’Assemblea capitolina? Non trovo nulla di scandaloso. Era chiaramente un atto antistress. Ognuno di noi ne fa uso in forme diverse durante il lavoro”. Lo afferma in una nota l deputato del Partito democratico, Roberto Morassut. “Mi fanno pena certe polemiche - prosegue -. Se avesse fatto un cruciverba lo avrebbero elogiato. Ma il tresette? È greve e da osteria? Ma per favore. Io canto. Si, durante il lavoro, canto. Non certo in aula. Ma mentre lavoro alla scrivania. Mentre scorro la corrispondenza o svolgo altre attività. E la sera lo faccio a casa, con dei bellissimi karaoke. Adesso mi sono concentrato su Lucio Battisti. Con grave disdoro dei miei vicini di casa. Avrei bisogno di una sala di registrazione per esercitarmi, ma non c’è l’ho. Ognuno ha le sue valvole di decompressione ed è giusto che sia così - sottolinea Morassut -. L’importante è che queste valvole non compromettano la nitidezza del lavoro istituzionale. Guardiamo i fatti e discutiamo di questi. Purtroppo la politica e la comunicazione romana è sono povere di sostanza e ricche di pettegolezzi, di retroscena quasi sempre squallidi e insignificanti”, conclude. (Com)