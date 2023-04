Covid: virologo cinese Gao, vere origini del virus potrebbero non essere mai rivelate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vere origini del Covid potrebbero non essere mai rivelate. Lo ha affermato dottor George Fu Gao, il virologo e immunologo cinese responsabile della risposta alla pandemia nel Paese asiatico, che parlando al quotidiano britannico “The Telegraph” ha detto di "non essere ottimista" sulle reali possibilità che venga individuata la reale origine del virus a causa di ostacoli sia politici che scientifici. Gao, che ha studiato a Oxford e si ritiene sia fra le persone più informate fra le cause della pandemia, è volato dalla Cina sino a Londra per parlare al Rhodes Policy Summit. Il dottore ha guidato il Centro cinese per il controllo delle malattie quando il Covid è emerso per la prima volta alla fine del 2019, ed è la prima volta che visita il Regno Unito dall'inizio della pandemia. Nel suo intervento ha spiegato di non aver visto "nulla di insolito sino alla fine di dicembre" del 2019, quando i casi di persone con problemi respiratori hanno iniziato a riempire i reparti ospedalieri di Wuhan. Sulle origini del virus, ha cautamente aggiunto: “Per farla breve, non ci sono prove da quali animali (...) provenga il virus”. (segue) (Rel)