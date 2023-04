Sudan: capo missione Onu chiede cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della Missione delle Nazioni Unite in Sudan (Unitams), Volker Perthes, ha contattato le parti protagoniste degli scontri di queste ore a Khartum per chiedere un cessate il fuoco immediato. Lo si legge in un comunicato diramato dalla missione. Perthes "condanna fermamente gli scontri scoppiati in Sudan". L'inviato Onu ha contattato sia i vertici dell'esercito regolare che i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) "per chiedere un'immediata cessazione dei combattimenti, per garantire la sicurezza del popolo sudanese e per risparmiare ulteriore violenza al Paese". (Res)