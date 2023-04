Ucraina: salito a undici bilancio vittime attacco russo di ieri a Sloviansk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a undici vittime il bilancio di un attacco russo contro un edificio a Sloviansk, nell'Ucraina orientale, colpito ieri da un missile S-300. "Il numero delle vittime del bombardamento di Sloviansk è salito a undici persone", ha detto in televisione la portavoce del Servizio per le situazioni di emergenza dell'Ucraina per la regione orientale di Donetsk, Veronika Bakhal. Un bilancio precedente riportava nove morti, tra cui un bambino di due anni, e 21 feriti nell'attacco a Sloviansk, una città situata 45 chilometri a nord ovest di Bakhmout. Sloviansk, che aveva una popolazione prebellica di 22 mila abitanti, è stata presa di mira venerdì da sette missili antiaerei russi S-300, che hanno danneggiato cinque edifici, cinque abitazioni private, una scuola e un edificio amministrativo, secondo le autorità ucraine. (Kiu)