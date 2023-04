Giappone-Italia: Tajani a Tokyo visita ambasciata e incontra comunità imprenditoriale italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena giunto in Giappone, dove si trova per partecipare alla riunione ministeriale Esteri dei Paesi del G7, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si è recato all'ambasciata d'Italia a Tokyo per incontrare il personale del ministero degli Esteri e delle altre amministrazioni dello Stato in Giappone. Lo riferisce la Farnesina in un comunicato. Successivamente il ministro ha visitato la mostra "La grande visione italiana. Collezione Farnesina", esposta fino al prossimo 7 maggio presso l'Istituto italiano di cultura a Tokyo. Nell'occasione ha anche incontrato Akira Amari, membro della Camera dei rappresentanti e presidente del Gruppo di amicizia parlamentare italo-giapponese, già ministro delle Riforme economiche. Nell'invitarlo in Italia, Tajani ha aggiunto che "la diplomazia parlamentare è uno strumento importante per qualificare ulteriormente la collaborazione tra i nostri due Paesi". (segue) (Res)