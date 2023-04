Giappone-Italia: Tajani a Tokyo visita ambasciata e incontra comunità imprenditoriale italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha infine incontrato la comunità imprenditoriale e scientifica italiana presente in loco, nel solco dell'articolata azione di diplomazia della crescita promossa dal governo per favorire l'internazionalizzazione del Sistema Paese ed offrire tutela alle filiere produttive italiane presenti all'estero. "Con il Giappone vogliamo rafforzare e strutturare il partenariato strategico lanciato in gennaio dai nostri primi ministri, in particolare nei settori industriale e scientifico che possono crescere ancora di più. Rafforzando la cooperazione bilaterale, Italia e Giappone possono garantire una maggiore stabilità delle catene di approvvigionamento", ha dichiarato il vice presidente del Consiglio. Tajani ha anche ricordato l'importanza del nuovo progetto comune con Giappone e Gran Bretagna nel settore della Difesa, il Gcap che sarà il primo caccia militare di sesta generazione, prodotto da Italia e Gran Bretagna assieme al Giappone. (Res)