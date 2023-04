Sudan: ministero Esteri russo chiede cessate il fuoco e avvio negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia esprime profonda preoccupazione per l'escalation della violenza in Sudan e chiede un urgente cessate il fuoco. "Esortiamo le parti in conflitto a dimostrare volontà politica e moderazione e a compiere passi immediati verso un cessate il fuoco", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri russo che chiede il rapido avvio di negoziati. Il dicastero ha riferito che la sua ambasciata nella capitale sudanese Khartum continua a operare regolarmente con misure di sicurezza rafforzate. Nessun cittadino russo è rimasto ferito durante gli scontri nel Paese africano, ha riferito inoltre il ministero degli Esteri. (Rum)