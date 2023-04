Corno d'Africa: presidenza Somalia, trilaterale con Italia e Etiopia "un grande successo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice trilaterale tra Italia, Etiopia e Somalia avvenuto oggi ad Addis Abeba è stato "un grande successo" e ha fornito l'opportunità per discutere "questioni cruciali in materia di sicurezza, commercio, economia e investimenti". Lo si legge in un tweet della presidenza somala a commento dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il premier etiope Abiy Ahmed e il capo dello Stato somalo Hassan Sheikh Mohamud. "Gli scambi - scrive Villa Somalia - sono stati caratterizzati da uno spirito cooperazione e da sforzi congiunti a beneficio di tutti". Durante i colloqui, Mohamud ha sottolineato come l'obiettivo primario del governo federale di Mogadiscio sia di "ricostruire la sicurezza, una componente cruciale della prosperità della Somalia e della stabilità regionale e internazionale". Il presidente somalo ha anche riconosciuto "il valore delle forti relazioni tra i tre Paesi". (Res)