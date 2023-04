25 aprile: a ministero Istruzione esposizione volumi dedicati a Liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Istruzione e del merito (Mim) celebra il 25 aprile con un’esposizione di saggi, biografie e romanzi legati alla storia della Liberazione, custoditi presso la Biblioteca “Luigi De Gregori”. Lo riferisce il Mim in una nota, spiegando che i testi saranno esposti dal 13 al 28 aprile nella sala dell’Emeroteca della Biblioteca. L’evento rientra nell’ambito dell’iniziativa “Il libro del mese”, avviata a gennaio dalla biblioteca del Mim per celebrare ricorrenze nazionali e internazionali valorizzando il patrimonio librario del ministero. La mostra, organizzata in occasione del 78mo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, si unisce alle celebrazioni della ricorrenza, istituita con decreto legislativo luogotenenziale del 22 aprile 1946, su proposta dell’allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, e istituzionalizzata quale giorno festivo il 27 maggio 1949, con l'art. 2 della Legge n. 260 "Disposizioni in materia di ricorrenze festive". Al centro del quarto appuntamento con “Il libro del mese”, c’è il volume “Disegno della Liberazione italiana” di Carlo Ludovico Ragghianti, professore e Sottosegretario alla Pubblica Istruzione con delega alle Belle Arti e allo Spettacolo nel 1945. L’edizione in visione, pubblicata nel 1954 dalla casa editrice Nistri-Lischi di Pisa, è impreziosita dalla dedica dell’autore a Benedetto Croce e Ferruccio Parri. Oltre al libro del mese, il percorso espositivo allestito al ministero offre un ricco excursus su numerosi altri testi, molti dei quali scritti dai principali autori della nostra letteratura che si sono occupati del drammatico periodo dei totalitarismi. (segue) (Com)