Francia: riforma delle pensioni, Macron parlerà alla nazione lunedì alle 20

- Dopo la promulgazione della riforma delle pensioni, lunedì sera alle ore 20 il presidente Emmanuel Macron parlerà ai cittadini francesi. E' quanto appreso dall'emittente televisiva “Bfmtv”, secondo cui non è noto se sarà una dichiarazione in diretta o registrata. Come riferito dal portavoce del governo Olivier Véran, Macron dovrebbe parlare "in una logica di pacificazione", per "fare il punto" sui tre mesi di crisi, e "guardare anche a quanto è successo oltre alla questione delle pensioni", come il calo della disoccupazione e tasse e altri obiettivi raggiunti. (Frp)