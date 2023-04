Sudan: missili contro le milizie ribelli - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Sudan: gli scontri in corso a Khartum tra l’esercito regolare e i ribelli filo-russi – videoProseguono in diverse zone della capitale del Sudan, Khartum, gli scontri in corso tra l’esercito regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), guidati dal vice presidente del Consiglio supremo di transizione Mohamed Hamdan Dagalo e legati al gruppo privato russo Wagner. (Fim)