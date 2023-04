Roma: in corso sgombero insediamento abusivo in via Aurelia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso un'operazione di sgombero, da parte della polizia di Roma Capitale del gruppo Aurelio, sulla via Aurelia al km 14.200 ,sotto le arcate del ponte, dove sono state rimosse sei baracche abusive costituite da blocchetti di tufo, materiale roccioso, teli in plastica e materiale legnoso, a ridosso del fiume Arrone. L'intervento è stato effettuato a seguito di querela sporta da Anas, proprietaria del terreno, per occupazione abusiva dell'area. Nessun occupante è stato trovato dagli agenti sul posto. Gli interventi di pulizia seguiranno nei prossimi giorni. (Com)