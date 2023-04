Spagna: ex presidente Zapatero elogia Sanchez per azione del governo in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del governo spagnolo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha lodato la politica dell'attuale capo dell'esecutivo, Pedro Sanchez, in Catalogna. Secondo Zapatero, tale politica ha permesso alla Spagna di procedere verso le elezioni comunali del 28 maggio prossimo "in pace e senza violenza". Zapatero lo ha affermato nel suo discorso ad un evento del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Valencia, spiegando che grazie alle decisioni di Sanchez la Spagna si trova in un momento di "stabilità e tranquillità" ed ha elogiato la "leadership lungimirante" del premier nell'applicare gli indulti ai leader indipendentisti catalani. (Spm)