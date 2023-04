Sudan: Tajani, appello al dialogo e a cessare le violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia rivolge un appello al dialogo e a cessare le violenze alle parti protagoniste dei duri scontri in corso a Khartum, in Sudan. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. "Seguo con attenzione quanto sta succedendo a Khartoum. La nostra ambasciata, pienamente operativa, ha avvisato i connazionali di restare in casa. L'unità di crisi monitora gli sviluppi", si legge nel messaggio. (Res)