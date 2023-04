Migranti: Valentini, sostenere Africa per sviluppo, da governo strategia lucida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere la crescita dell'Africa, con una cooperazione non predatoria ma rivolta a sostenere la crescita e lo sviluppo, è l'unico modo per affrontare in maniera concreta e strutturale la questione delle migrazioni ed è quello che sta facendo il governo, che a ottobre presenterà il Piano Mattei. Lo ha dichiarato Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy. "Il viaggio importantissimo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Etiopia, così come quelli precedenti della stessa premier e del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'impegno per la stabilizzazione della Libia e per il sostegno alla Tunisia – ha proseguito – sono tutti passi nella giusta direzione: aiutare i Paesi africani a consolidare percorsi di crescita, in questo modo anche riducendo i flussi di migranti e, di conseguenza, il rischio delle tragedie nel Mediterraneo. Dopo anni di parole, questo esecutivo sta mettendo in atto una strategia lucida e coerente, di cui presto si potranno vedere i frutti". "Peraltro – ha concluso Valentini – la crescita dell'Africa è anche una grande occasione per l'Italia, che può mettere a disposizione le competenze delle proprie imprese in tanti settori, come quelli delle infrastrutture, dell'agricoltura, dei trasporti, delle telecomunicazioni". (Rin)