Amministrative: Caramanica (Rea), lista forte a sostegno candidata sindaca Pomezia

- "Come preannunciato nei giorni scorsi Rivoluzione ecologista animalista parteciperà alle elezioni amministrative di Pomezia 2023, nella coalizione di centrodestra che sostiene il candidato sindaco Veronica Felici". Lo afferma in una nota la segretaria nazionale di Rivoluzione ecologista animalista, Gabriella Caramanica. "Nella giornata di oggi infatti abbiamo ufficialmente depositato la lista dei nostri candidati al consiglio comunale: persone serie e competenti, donne e uomini, espressione dell'universo professionale, culturale, sociale, produttivo e animalista del territorio, pronti a mettersi a disposizione con dedizione e passione a tutela dei diritti dei cittadini, animali e ambiente - spiega -. Siamo dunque molto soddisfatti della nostra lista e siamo pronti per questo mese di campagna elettorale intenso e difficile, in cui daremo il nostro autorevole contributo per far vincere la coalizione di centrodestra e il candidato sindaco Veronica Felici, donna seria e professionale, l'unica in grado di ridare dignità e sviluppo alla città di Pomezia".(Com)