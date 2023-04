Spagna: sondaggio elettorale, Ayuso in testa ai consensi con il 48,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A circa un mese e mezzo dalle elezioni regionali a Madrid del 28 maggio prossimo, la presidente del Partito popolare (Pp), Isabel Diaz Ayuso, otterrebbe la riconferma con la maggioranza assoluta dei seggi grazie al 48,2 per cento dei voti. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo" che assegna alla formazione conservatrice tra i 68 ed i 69 seggi. Si tratterebbe di una vittoria schiacciante che le permetterebbe di governare da sola, senza patti o accordi con il partito sovranista Vox (7,8 per cento). Nelle elezioni del 2021, anticipate per sua stessa decisione, la presidente di Madrid aveva ottenuto il 44,7 per cento della preferenze assicurandosi 65 scranni, quattro in meno rispetto alla maggioranza assoluta (69). Nel fronte di sinistra Mas Madrid con il 19,1 per cento supera nuovamente il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) al 17,1 per cento e Unidas Podemos al 5,1 per cento.(Spm)