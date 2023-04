Russia: Bonelli (Avs), scaricabile governo su Artem Uss, Nordio riferisca in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “la smetta di fare lo scaricabarile sull'imbarazzante fuga dell'imprenditore russo Artem Uss”. Lo ha dichiarato il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “Nordio venga la prossima settimana in Parlamento a riferire perché è inammissibile che, di fronte al Paese e alla comunità internazionale, nessuno si assuma la responsabilità di quanto accaduto. Ed è imbarazzante lo scaricabarile del governo a cui stiamo assistendo", ha proseguito. "Questo episodio – ha sottolineato Bonelli – è imbarazzante: è evidente come, per quanto ci riguarda, il governo non possa fare lo scaricabarile sulla magistratura. È ora di prendere provvedimenti seri e di fare chiarezza su quanto accaduto: per questo, chiediamo che il governo venga subito in Aula a riferire sull'accaduto e si assuma le proprie responsabilità per quanto riguarda il caso dell'evasione di Uss”. (Rin)