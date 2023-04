Usa: Blinken, fuga documenti classificati non ha danneggiato rapporti con alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fuga online di documenti classificati dell'intelligence militare statunitense non ha influito sulla cooperazione di Washington con i suoi partner e alleati. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken parlando in una conferenza stampa ad Hanoi, in Vietnam. "Sulla base delle conversazioni che ho avuto, non ho sentito nulla che possa influenzare la nostra cooperazione con alleati e partner", ha detto Blinken, aggiungendo di aver sentito "apprezzamento" per i passi compiuti da Washington. Jack Douglas Teixeira, un ventunenne membro della Guardia nazionale aerea degli Stati Uniti, è stato accusato di aver copiato e trasmesso illegalmente materiale classificato. (Fim)