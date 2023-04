Sudan: Egitto segue "con grande preoccupazione" gli sviluppi della situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto segue "con grande preoccupazione gli sviluppi della situazione in Sudan a seguito degli scontri in corso".. E' quanto si legge in un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano che "invita tutte le parti sudanesi a esercitare la massima moderazione al fine di proteggere le vite e le capacità del popolo sudanese di sostenere gli interessi supremi della Patria". Una “forza ribelle” sta tentando di prendere il controllo dei principali siti strategici di Khartum, incluso il Palazzo presidenziale e il comando generale delle forze armate. Lo si legge in un comunicato dell’esercito, che definisce “menzogne” le precedenti dichiarazioni delle Forze di supporto rapido (Rsf), formazione paramilitare guidata dal vice presidente del Consiglio supremo di transizione Mohamed Hamdan Dagalo e legato al gruppo russo Wagner, protagonista del tentativo di golpe in corso a Khartum. Le Rsf sostengono di aver agito in risposta a un assalto dell’esercito al loro quartier generale a sud della capitale. (Cae)