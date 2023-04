Sudan: chi è il generale “Hemeti” Dagalo, l’uomo vicino alla Russia artefice del tentato golpe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2015 fu lo stesso Dagalo a inviare – d’accordo con l’esercito sudanese – i suoi uomini in Yemen per combattere al fianco della coalizione a guida saudita, scelta che gli consentì di stringere legami molto stretti con le potenze del Golfo. L’altro alleato di ferro di Dagalo è la Russia, in particolare il gruppo paramilitare Wagner. Nel marzo 2022 l'incaricato d'affari degli Stati Uniti a Khartum e gli inviati del Regno Unito e della Norvegia – componenti della cosiddetta Troika per il Sudan - hanno condannato duramente e apertamente la presenza e le operazioni del gruppo Wagner in Sudan, principalmente legate alla disinformazione e all’estrazione illegale di oro (direttamente controllata da Dagalo e dalla sua famiglia). Vale la pena di ricordare, ancora, che lo stesso “Hemeti” si trovavava Mosca nel giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio, per discutere con le autorità sudanesi del progetto di costruzione di una base militare russa che dovrebbe sorgere a Port Sudan, sul mar Rosso. (segue) (Res)