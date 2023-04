Migranti: Rocca, salvare vita in terra e mare non ha colore politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvare vite, in terra e in mare "non ha colore politico, è un principio condiviso” da tutto il sistema in Italia e infatti “anche la stessa guardia costiera non chiede i documenti quando salva le vite in mare”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione dell’inaugurazione della Giornata della protezione civile di Roma Capitale, in corso ora al Circo Massimo. “Quando il sistema di protezione civile sta insieme è il meglio dell’Italia che ogni volta sa riunirsi, lavorare insieme e confrontarsi”, ha spiegato Rocca. Sul fronte migranti Rocca ha poi aggiunto: “C’è un problema giuridico che riguarda il riconoscimento dell’asilo e alcuni aspetti che sono al Parlamento ma in questa sede noi parliamo di salvare vite e questo non deve mai essere messo in discussione. Forse - ha concluso - sono forze esterne quelle che a volte provano a radicalizzare alcuni voti ma in realtà io credo che questo sia davvero un valore condiviso da tutto il sistema, guai se non fosse così”. (Rer)