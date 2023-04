Etiopia: Meloni, crediamo di poter contribuire a stabilità e sviluppo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Crediamo di poter contribuire molto alla stabilità e allo sviluppo di questa nazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa ad Addis Abeba. “Il cento per cento dei ragazzi che escono da queste scuole trovano lavoro e questa è la cosa più importante che si può fare per Paesi che fanno grandi sforzi di stabilizzazione, di modernizzazione e che sono fondamentali per la stabilità dell'intera regione”, ha proseguito Meloni dopo aver visitato l'istituto statale “Galileo Galilei” nella capitale etiope. “C'è grande voglia d'Italia, di attenzione per la nostra capacità di cooperare in modo non predatorio, di lasciare qui qualcosa”, ha aggiunto Meloni. (Rin)