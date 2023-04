Africa: Meloni, immigrazione illegale si combatte anche con sostegno a formazione e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione in Consiglio dei ministri di un un decreto flussi triennale “è un messaggio verso queste nazioni a cui, se ci aiutano a combattere i trafficanti, noi diamo segnali non solo in termini di flussi regolari ma anche di formazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa ad Addis Abeba. “La risposta all’immigrazione illegale viene anche dal sostegno alla formazione e al benessere in questi Paesi”, ha aggiunto. (Rin)